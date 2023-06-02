السعودية تبني مصنعاً ثانياً لمعالجة الليثيوم لإمداد "بي إم دبليو"

تخطط المملكة العربية السعودية لبناء مصنع ثان لمعالجة الليثيوم بقيمة 400 مليون دولار من أجل توسيع التعاون مع الشركاء الغربيين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك حسب ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة.

ويدور الحديث بحسب الصحيفة حول مشروع مشترك بين مجموعة "عبيكان" الاستثمارية الصناعية السعودية وشركة الليثيوم الأوروبية الناشئة ومقرها أستراليا، ويتوقع الطرفان إنتاج 9 آلاف طن من هيدروكسيد الليثيوم سنويا اعتبارا من عام 2027 لشركة بي إم دبليو لصناعة السيارات بموجب اتفاقية التوريد الحالية.

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ويشير بناء المصنع، وفقاً للصحيفة، إلى رغبة صانعي السيارات الغربيين في تقليل الاعتماد في هذا المجال على الصين، والتي تمثل 60% من معالجة الليثيوم العالمية.

وأبرمت المملكة العربية السعودية بالفعل في وقت سابق، اتفاقا مع شركة "إي في ميتالس" الأسترالية لإنشاء مؤسسة لمعالجة المعادن التي لا يمكن الاستغناء عنها في إنتاج البطاريات، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج عام 2026.