بنك أبوظبي الأول يجري تغييرات في مناصب الإدارة العليا

قال بنك أبوظبي الأول في بيان اليوم الجمعة، إنه عين كلا من سامح القبيسي بمنصب رئيس الأسواق العالمية للمجموعة وإريك شحادة بمنصب رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ والتطوير المؤسسي للمجموعة.

وأضاف البنك، وهو الأكبر في الإمارات، أن هذا يأتي في إطار سعيه لزيادة التركيز على النمو والتوسع.

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وأشار البيان إلى أن القبيسي شغل قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول منصب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمدير العام لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

وأضاف البنك في إفصاح للبورصة أن شحادة شغل قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة (ماي موني) في فرنسا. ويشغل المنصب خلفا لكريم القروي الذي قرر التقاعد.

وأشار البيان إلى أن شحادة سيكون مسؤولا عن دعم استراتيجية توسع بنك أبوظبي الأول إقليميا وعالميا.

وذكر البيان أن مارتن تريكود رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار للمجموعة سيواصل الإشراف على تطوير وتنمية مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الأول عالميا.