البورصة المصرية توافق على قيد شركة "طاقة عربية"

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد 4 يونيو 2023، على قيد أسهم شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح، برأسمال مصدر قدره 676.176 مليون جنيه مصري موزع على 1.352 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد، على موقع البورصة المصرية، إن قيد الأسهم سيكون ممثلا في 6 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

مادة اعلانية

وسيكون الإصدار الأول بقيمة 250 ألف جنيه، والثاني قيمته 249.75 مليون جنيه، والثالث بقيمة 196.364 مليون جنيه، والرابع 168.81 مليون جنيه، والخامس بقيمة 26 مليون جنيه، والسادس قيمته 35 مليون جنيه تقريبا، وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكدت اللجنة على أن تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.

كما أنه لن يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد.

وأشارت اللجنة إلى جواز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد القيد، وأن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وستدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، ويتم تسكينها بقطاع "مرافق".

تعد طاقة عربية أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر، ولدى الشركة خبرة تربو على 20 عامًا من الاستثمار وتشغيل شبكات البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي إلى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية.

وتقدم شركة طاقة عربية خدماتها من خلال خمس قطاعات تابعة، وهي قطاع الغاز وقطاع الكهرباء وقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وقطاع الطاقة الشمسية وقطاع المياه.