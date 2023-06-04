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الرازي الطبية 2
الرازي الطبية
سوق السعودية

اليوم بدء اكتتاب المستثمرين في 20% من أسهم "الرازي الطبية"

الاكتتاب ينتهي يوم 6 يونيو

دبي - العربية.نت
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بدأ اليوم الأحد 4 يونيو 2023، اكتتاب المستثمرين المؤهلين، في 304 آلاف سهم من أسهم شركة الرازي الطبية المقرر إدراجها في السوق الموازية "نمو".

وتُمثل الأسهم المطروحة نسبة 20% من رأسمال الشركة البالغ 15.2 مليون ريال، والمقسم على 1.52 مليون سهم، وتم تحديد نطاق السعر ما بين 24 و28 ريالا للسهم.

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وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري.

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