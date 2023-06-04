عمومية "اتحاد اتصالات" تقر توزيع 11.5% أرباحاً نقدية عن العام الماضي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" التي عقدت يوم 1 يونيو الجاري بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنيات الحديثة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2022 بمبلغ 885.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نصيب السهم من التوزيعات 1.15 ريال تمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وذكرت أن الأحقية في التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المالكين لأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع"في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتبارا من 21 يونيو 2023.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة" 27" من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.