عمومية "فش فاش" تقر توزيع 15% أرباحاً نقدية عن العام الماضي

وافقت الجمعية العامة لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية في نتائج اجتماعها يوم 1 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، الأحد، إن التوزيعات ستكون بواقع 1.5ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

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ووافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.

كما أقرت صرف مبلغ 108 آلاف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية الماضية، كما تمت الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوي من العام المالي 2023، وتحديد أتعابه.