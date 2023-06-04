"ترينديول" التركية تعرض الاستحواذ على"أسوس" للأزياء البريطانية

تلقت شركة "أسوس_ Asos "البريطانية للأزياء عرضا للاستحواذ من شركة "ترينديول-Trendyol"التركية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في ديسمبر الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن مصادر.

وأكدت المصادر أن الصفقة المقترحة تقدر قيمة أسهم "Asos"بما يتراوح بين 10و12 جنيها إسترلينيا للسهم، وهو ما يقيّم الشركة ما بين 1.2 مليار و1.4 مليار جنيه إسترليني، بحسب وكالة "بلومبرغ".

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يُذكر أن سهم "Asos" تداول ما بين 6.8 و4.9 جنيه إسترليني في ديسمبر 2022، وأغلق يوم الجمعة الماضي عند نحو 3.5 جنيه إسترليني.