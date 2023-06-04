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سوق السعودية

"سبكيم": بدء تشغيل مصنع "العالمية للميثانول" بعد انتهاء الصيانة

سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للميثانول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصنع صباح يوم أمس السبت 3 يونيو 2023م.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أنها تمكنت خلال هذا التوقف المجدول لمصنع الشركة العالمية للميثانول من الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قد أعلنت في 16 أبريل الماضي عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة العالمية للميثانول.

وذكرت "سبكيم" أن الأثر المالي لهذا التوقف المجدول سينعكس في نتائج الربع الثاني من عام 2023م. علماً بأن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

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