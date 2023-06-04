"عذيب للاتصالات" تحقق أرباحاً سنوية 42 مليون ريال

أعلنت شركة قو للاتصالات (اتحاد عذيب) السعودية تحقيق صافي أرباح سنوية غير مسبوقة، بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2023، بلغت 42 مليون ريال، مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.7 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول واصل الأداء المالي والتشغيلي للشركة التحسن والتحول للربحية وإطفاء الخسائر المتراكمة، وتحقيق أرباح مبقاة.

مادة اعلانية

كشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 630.3 مليون ريال، بنسبة نمو 67%، وإجمالي أرباح بلغ 182.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 99%.

وحققت "قو للاتصالات" أرباحا تشغيلية سنوية بلغت 58 مليون ريال.

أوضحت "قو للاتصالات" أن تحقيق الأرباح جاء مدعوما بنمو الإيرادات عامة وبالأخص إيرادات قطاع الأعمال، حيث أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن توقيعها حزمة من العقود الهامة مع قطاعات حكومية متعددة، والتي ساعدت على زيادة إيرادات هذا القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "قو للاتصالات" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى "الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التحول".

يذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون ريال وذلك للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف استراتيجية التحول وتمويل مشاريعها، كما أعلنت الشركة عن تعيين الإنماء للاستثمار مديراً للاكتتاب ومتعهدا لتغطية الطرح. وتتوقع الشركة أن زيادة رأس المال سينعكس إيجابا على حقوق المساهمين وأداء الشركة.

يشار إلى أن شركة "قو للاتصالات " قد أطلقت هويتها الجديدة؛ بما يتلاءم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة على النطاق التشغيلي، ومواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.