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طيران

"طيران الرياض" تجري محادثات مع "إيرباص" و"بوينغ" بخصوص طلبية طائرات

أكد أن الشركة تبحث اتفاقيات المشاركة بالرمز

إسطنبول - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض" السعودية، توني دغلاس، إن الشركة تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ بخصوص طلبية كبيرة من الطائرات الضيقة البدن.

وفي مقابلة على هامش اجتماع لشركات الطيران العالمية في إسطنبول، رفض دوغلاس الإدلاء بتصريحات عن حجم الطلبية الثانية المقررة للطائرات الضيقة البدن، لكنه قال لرويترز "لن تكون (الطلبية) صغيرة بأي حال من الأحوال".

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وأضاف "قد لا تكون هذه الطلبية هي الأخيرة لنا".

وكشف الرئيس التنفيذي، عن أن طيران الرياض تبحث اتفاقيات المشاركة بالرمز

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