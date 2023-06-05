تويتر
الشيوخ الأميركي: "تويتر" لا تمتثل لمعايير الخصوصية بعهد إيلون ماسك
واجهت المنصة اضطرابات من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين منذ سيطرة إيلون ماسك عليها العام الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "تويتر" لا يمتثل لمعايير الخصوصية بعهد إيلون ماسك.
جدير بالذكر أن مديرة تنفيذية بارزة في تويتر استقالت وهي مسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى من الشركة.
مادة اعلانية
وقدمت المديرة استقالتها، بعد أن شكا مالك تويتر، إيلون ماسك، علناً من تعامل المنصة مع بعض المنشورات.
وأكدت إيلا إيروين رحيلها عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.
وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.
بالإضافة إلى ماسك، كانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة.
وتعاني الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك وتخفيف القيود التي تحد من خطاب الكراهية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هيئة السوق السعودية توافق على طرح وتسجيل 4 شركات في "نمو"شملت الموافقة على طرح 9% من شركة "ريال للاستثمار" أسواق المال
-
"الأهلي السعودي" يودع 1.8 مليون ريال حصيلة بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمينبتاريخ 5 يونيو الجاري شركات
-
"بحر العرب" توافق على زيادة رأس مال شركة تابعة إلى 15 مليون ريال5 ملايين ريال رأس مال "بحر العرب المالية" حاليا شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية