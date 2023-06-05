الشيوخ الأميركي: "تويتر" لا تمتثل لمعايير الخصوصية بعهد إيلون ماسك

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "تويتر" لا يمتثل لمعايير الخصوصية بعهد إيلون ماسك.

جدير بالذكر أن مديرة تنفيذية بارزة في تويتر استقالت وهي مسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى من الشركة.

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وقدمت المديرة استقالتها، بعد أن شكا مالك تويتر، إيلون ماسك، علناً من تعامل المنصة مع بعض المنشورات.

وأكدت إيلا إيروين رحيلها عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.

وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.

بالإضافة إلى ماسك، كانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة.

وتعاني الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك وتخفيف القيود التي تحد من خطاب الكراهية.