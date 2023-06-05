"الأهلي السعودي" يودع 1.8 مليون ريال حصيلة بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين
بتاريخ 5 يونيو الجاري
أعلن البنك الأهلي السعودي (الأهلي) عن إيداع عوائد عملية بيع كسور الأسهم - في حسابات المساهمين المستحقين- الناتجة عن زيادة رأس مال البنك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد7 مايو 2023م.
وذكر البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين أن عملية بيع كسور الأسهم انتهت يوم 15مايو الماضي، وتم بيع 52.6 ألف سهم وبلغ العائد من عملية البيع 1.88 مليون ريال، ومتوسط سعر البيع لكل سهم 35.725 ريال، وتم إيداع حصيلة البيع في حسابات المساهمين المستحقين بتاريخ اليوم 5 يوينو 2023.
وأعلن البنك يوم 8 مايو الماضي عن موافقة الجمعية غير العادية للمساهمين على زيادة رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال أو بنسبة 33.99%، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم تقريبا.
وأضاف البنك في بيان على "تداول السعودية" أن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6%، من رأس المال (ما يعادل 0.6 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2022.
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