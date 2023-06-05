بنوك الإمارات
"دبي التجاري" يعتزم إطلاق الطرح الأول لسندات خضراء
إصدار السندات لأجل 5 سنوات بالحجم القياسي والذي لا يقل عن 500 مليون دولار
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن بنك دبي التجاري عين بنوكا لترتيب أول طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ناتيكسيس" و"ستاندرد تشارترد" ستجري مشاورات مع المستثمرين حول الطرح يومي الاثنين والثلاثاء.
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وسيتبع ذلك إصدار لسندات لأجل 5 سنوات بحجم قياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.
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