"سابك للمغذيات" توزع 30% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة شركة للمغذيات الزراعية توزيع 30% أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 1.428 مليار وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 476.035 مليون سهم تقريبا حصة السهم من التوزيع 3 ريالات.

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أوضحت أن تاريخ الأحقية في التوزيع يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع يوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وحثت الشركة مساهميها على سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).