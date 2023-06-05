سوق السعودية
"عبد اللطيف الفوزان"رئيسا لمجلس إدارة "إعادة" و" تركي السديري" نائبا له
لدورة المجلس التي بدأت 11 مايو 2023
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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن استلامها يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 عدم ممانعة البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني على تعيين عبداللطيف الفوزان رئيساً لمجلس الإدارة و تركي السديري نائباً له.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه سيكون لدورة المجلس التي بدأت بتاريخ 11مايو 2023 وتنتهي بتاريخ 10مايو 2026.
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