اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
سوق السعودية

"عبد اللطيف الفوزان"رئيسا لمجلس إدارة "إعادة" و" تركي السديري" نائبا له

لدورة المجلس التي بدأت 11 مايو 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن استلامها يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 عدم ممانعة البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني على تعيين عبداللطيف الفوزان رئيساً لمجلس الإدارة و تركي السديري نائباً له.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه سيكون لدورة المجلس التي بدأت بتاريخ 11مايو 2023 وتنتهي بتاريخ 10مايو 2026.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟ لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط