سوق السعودية
"علم" تناقش الاستحواذ على حصص صندوق الاستثمارات في "ثقة لخدمات الأعمال"
ستخضع الصفقة لشروط معينة بما فيها موافقات الجهات المعنية
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أعلنت شركة عِلم عن دخولها في مناقشات مبدئية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وقالت "علم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين.
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وتابعت: "في حال تم الاتفاق على إجراء الصفقة المقترحة، فسيخضع ذلك لشروط معينة بما فيها موافقات الجهات المعنية وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة علم، إذا تطلب الأمر ذلك".
وأشارت إلى أن الصفقة المقترحة تنطوي على طرف ذي علاقة وهو صندوق الاستثمارات العامة كونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم وشركة ثقة لخدمات الأعمال.
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