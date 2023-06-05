15 يونيو.."أماك" تبدأ توزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) أن عملية توزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام الجاري سوف تبدأ من يوم الخميس 15يونيو 2023 .

وذكرت في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن التوزيعات ستتم عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية.

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وكانت الشركة أعلنت بتاريخ 31مايو 2023م عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023 بواقع 1 ريال للسهم تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان سابق إن قيمة التوزيعات تبلغ 64.797 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 64.797 مليون سهم ، بواقع ريال واحد لكل سهم.