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سوق السعودية

ترسية مشروع بقيمة 70 مليون ريال على شركة "عِلم"

خطاب الترسية لا يترتب عليه التزام مالي أو قانوني

دبي - العربية.نت
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تسلمت شركة "عِلم" خطاب ترسية مشروع مع وزارة الداخلية السعودية بقيمة نحو 69.9 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع عبارة عن تنفيذ مبادرة طريق مكة.

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وأشارت إلى أطراف ذوي علاقة بالعقد هم رئيس مجلس الإدارة رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ولهم مصلحة غير مباشرة.

وذكرت الشركة أن خطاب الترسية لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

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وأعلنت شركة عِلم أمس الاثنين عن دخولها في مناقشات مبدئية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال علماً بأن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين.

وفي حال تم الاتفاق على إجراء الصفقة المقترحة، فسيخضع ذلك لشروط معينة بما فيها موافقات الجهات المعنية وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة علم، إذا تطلب الأمر ذلك وفقا لبيان الشركة.

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