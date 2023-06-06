تغطية اكتتاب الأفراد في "جمجوم فارما" 11 مرة.. و4 أسهم لكل مكتتب

أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما"، السعودية المتخصصة في المستحضرات الصيدلانية، اليوم، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي، مشاركة 170.5 ألف مكتتب بنسبة تغطية بلغت 11 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 1.39 مليار ريال تعادل 0.37 مليار دولار أميركي.

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، في طرح "جمجوم فارما" والتي تشمل بحد أقصى 2.1 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وانتهت يوم الخميس 1يونيو 2023.

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وذكرت "جمجوم فارما" في بيان أن كل مكتتب من الأفراد سيحصل على 4 أسهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريباً بناءً على نسبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلـوب الاكتتـاب فيهـا.

وتم تحديد السعر النهائي للسهم في اكتتاب "جمجوم فارما" عند 60 ريال للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في اكتتاب "جمجوم فارما" قرابة 84.6 مليار ريال سعودي (22.6 مليار دولار أميركي وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين – شركة مجموعة الفيصلية القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، في "جمجوم فارما" سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح.