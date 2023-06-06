"طيران الإمارات" تتطلع لطلب المزيد من طائرات الرحلات الطويلة

قال رئيس شركة "طيران الإمارات" تيم كلارك اليوم الثلاثاء، إن الشركة ربما تطلب المزيد من طائرات إيرباص إيه350 وبوينغ 777إكس أو ‭‭‭‭787‬‬‬‬، في إطار مساعيها للاستعداد للطلب المتوقع خلال العقد القادم.

وذكر كلارك للصحفيين على هامش اجتماع عالمي لشركات الطيران :"نتطلع إلى المزيد من طائرات إيه350 وبوينغ 777-9 وربما 787 ‭‭".

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ورفض الكشف عن عدد الطائرات التي تجري دراسة إضافتها.

وقال "كل ما سأقوله هو أننا نتطلع لشراء عدد من الطائرات الإضافية".

والطائرات بوينغ 777 إكس هي عائلة مخطط لها من طائرتين كبيرتين كل منهما بمحركين إحداهما طراز 777-9 سعة 400 مقعد والأصغر طراز 777-8.

وتأخر دخول هذه الطائرات إلى الخدمة لعدة سنوات وسط مشكلات تتعلق بالتصاريح وتطوير المحركات.

وخفضت "طيران الإمارات" حجم طلبية لشراء 150 طائرة 777 إكس إلى 126 طائرة كجزء من صفقة طلبت فيها الشركة 30 طائرة 787 دريملاينر في عام 2019.

وفي كلمة في إسطنبول اليوم الثلاثاء قال كلارك إن "الثقة ربما زادت قليلا" في قدرة بوينغ على إطلاق الطائرات الجديدة، مضيفا أنه يتوقع استلام أول طائرة في الربع الأخير من 2025.

كانت "مجموعة الإمارات" حققت أرباحا سنوية قدرها 10.9 مليار درهم (3 مليارات دولار)، حيث دفع الانتعاش السريع في السفر من الركود الناجم عن الوباء أكبر شركة طيران في العالم لمسافات طويلة إلى استعادة شبكتها.

وقالت "طيران الإمارات" إنها ستدفع لمالكها، مؤسسة دبي للاستثمار، توزيعات نقدية بقيمة 4.5 مليار درهم عن العام المنتهي في مارس 2022، بالإضافة إلى سداد مبكر لديون بقيمة 3 مليارات درهم، التي حصلت عليها خلال الوباء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان إن "طيران الإمارات" تتوقع أن تحقق أرباحاً للعام الثاني على التوالي، في السنة المالية التي بدأت في أبريل، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفع الطلب على السفر الجوي الطويل، حيث أفسح رفع قيود السفر المفروضة خلال الوباء المجال لما يسمى بالسفر الانتقامي.

وقالت طيران الإمارات في البيان إن دبي شهدت زيادة بنسبة 97% في عدد الزوار الدوليين في عام 2022.

ولدى طيران الإمارات عدد كبير من الطلبات المتأخرة المتعلقة بشركة "بوينغ"، خاصةً طائرات 777X القادمة التي تخطط لإدخالها إلى الخدمة اعتباراً من صيف 2025، بالإضافة إلى طراز إيرباص A350، على أن يتم تسليمها اعتباراً من أغسطس من العام المقبل.