عمومية "أسواق العثيم" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى 1 ريال للسهم

وافقت الجمعية العامة لشركة أسواق عبد الله العثيم التى عقدت بتاريخ الاثنين 5 يونيو الجاري، على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد أسهم الشركة سيصبح 900 مليون سهم بدلاً من 90 مليون سهم وأنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وسيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتدا ء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الأسهم وفقا لبيان الشركة.

ووافقت الجمعية على تعيين شركة "ايرنست ويونغ" مُراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة "1"من المادة "27" من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة للشروط الواردة في المفوض أيهما أسبق، وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.