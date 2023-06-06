سوق دبي
"الصكوك الوطنية" الإماراتية ترفع ملكيتها في "تعليم القابضة" إلى 22%
سهم "تعليم" ارتفع في آخر 4 جلسات الأسبوع الماضي بـ 27%
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الصكوك الوطنية في الإمارات، أنها رفعت ملكيتها في مجموعة "تعليم القابضة" والمدرجة في سوق دبي المالي إلى 22% بعد شرائها حصة إضافية بـ5%.
وكانت شركة الصكوك الوطنية تمتلك نسبة تتجاوز 17% في "تعليم" عند الإدراج في نوفمبر الماضي.
مادة اعلانية
وذكرت الشركة أن رفع نسبة التملك يأتي كجزء من استراتيجيتها في الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ترى "الصكوك الوطنية" أن القطاع يوفر فرصا ذات عوائد مرتفعة.
وارتفع سهم "تعليم" في آخر 4 جلسات الأسبوع الماضي بـ 27%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"البنك الدولي": الاقتصاد العالمي يقف على "أنامله".. و2.4% النمو في 2024فقدت ربع الاقتصادات الناشئة والنامية إمكانية الوصول الفعلي لأسواق السندات الدولية قصص اقتصادية
-
ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد تدمير سد في جنوب أوكرانياقيود أوروبية على استيراد الحبوب الأوكرانية اقتصاد
-
مصر توقع اتفاقاً مع الإمارات لإقامة مشروع لطاقة الرياح بـ10 مليارات دولاريقام غرب سوهاج بصعيد مصر طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية