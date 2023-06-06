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سوق دبي

"الصكوك الوطنية" الإماراتية ترفع ملكيتها في "تعليم القابضة" إلى 22%

سهم "تعليم" ارتفع في آخر 4 جلسات الأسبوع الماضي بـ 27%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصكوك الوطنية في الإمارات، أنها رفعت ملكيتها في مجموعة "تعليم القابضة" والمدرجة في سوق دبي المالي إلى 22% بعد شرائها حصة إضافية بـ5%.

وكانت شركة الصكوك الوطنية تمتلك نسبة تتجاوز 17% في "تعليم" عند الإدراج في نوفمبر الماضي.

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وذكرت الشركة أن رفع نسبة التملك يأتي كجزء من استراتيجيتها في الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ترى "الصكوك الوطنية" أن القطاع يوفر فرصا ذات عوائد مرتفعة.

وارتفع سهم "تعليم" في آخر 4 جلسات الأسبوع الماضي بـ 27%.

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