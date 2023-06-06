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شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
سوق السعودية

"تهامة للإعلان": انتهاء مهلة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب تمديدها

المهلة الممنوحة للشركة 150 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن انتهاء المهلة الممنوحة من المحكمة التجارية لافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي اعتباراً من 6 مايو 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إن أمين التنظيم المالي تقدم للمحكمة بطلب تمديد فترة تعليق المطالبات وفترة تقديم المقترح والتي انتهت بتاريخ 6 مايو 2023.

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وأشارت إلى أنه لم يتم حتى تاريخه استلام الرد من المحكمة على الطلب المقدم.

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كانت "تهامة للإعلان" قد أعلنت عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي.

وتبلغ المهلة الممنوحة للشركة من قبل المحكمة لإعداد المقترح 150 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء.

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