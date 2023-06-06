سوق السعودية
"تهامة للإعلان": انتهاء مهلة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب تمديدها
المهلة الممنوحة للشركة 150 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن انتهاء المهلة الممنوحة من المحكمة التجارية لافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي اعتباراً من 6 مايو 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إن أمين التنظيم المالي تقدم للمحكمة بطلب تمديد فترة تعليق المطالبات وفترة تقديم المقترح والتي انتهت بتاريخ 6 مايو 2023.
مادة اعلانية
وأشارت إلى أنه لم يتم حتى تاريخه استلام الرد من المحكمة على الطلب المقدم.
كانت "تهامة للإعلان" قد أعلنت عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي.
وتبلغ المهلة الممنوحة للشركة من قبل المحكمة لإعداد المقترح 150 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"طيران الإمارات" تتطلع لطلب المزيد من طائرات الرحلات الطويلةأكد أن الطلب لطائرات إيرباص إيه350 وبوينغ إكس777 أو 787 شركات
-
الذهب يستقر وسط آمال بتوقف المركزي الأميركي عن رفع الفائدةاستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأونصة أسواق المال
-
أغنى 8 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيءالاضطراب في السوق الصينية يعود بنساء أوروبا وأميركا إلى الصدارة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية