"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تمويل مع" الأهلي السعودي" بقيمة 60 مليون ريال

جددت شركة زهرة الواحة للتجارة، اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدته 9 أشهر اعتبارا من 6 يونيو 2023 حتى نهاية فبراير 2024.

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وذكرت أن التمويل بهدف فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام، وضماناته سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

تراجع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67.42%، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 1.92 مليون ريال، مقابل 5.91 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "زهرة الواحة" بنسبة 64.37% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 5.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.