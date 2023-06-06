اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تمويل مع" الأهلي السعودي" بقيمة 60 مليون ريال

لمدة 9 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

جددت شركة زهرة الواحة للتجارة، اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدته 9 أشهر اعتبارا من 6 يونيو 2023 حتى نهاية فبراير 2024.

مادة اعلانية

وذكرت أن التمويل بهدف فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام، وضماناته سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

"سيرا القابضة" و"العلا للتطوير" تنهيان عقد شركة مشتركة بسبب عدم جدواها شركات سوق السعودية "سيرا القابضة" و"العلا للتطوير" تنهيان عقد شركة مشتركة بسبب عدم جدواها

تراجع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67.42%، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 1.92 مليون ريال، مقابل 5.91 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "زهرة الواحة" بنسبة 64.37% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 5.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نزوح أكثر من مليون شخص من دارفور جراء الأحداث نزوح أكثر من مليون شخص من دارفور جراء الأحداث
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط