ارتفاع الأرباح الفصلية للشركة المالكة للعلامة التجارية "زارا" بأكثر من التوقعات

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة متاجر التجزئة "إنديتكس -Inditex" الإسبانية المالكة للعلامة التجارية "زارا" بأكثر من توقعات المحللين بدعم من ارتفاع مبيعات أكبر علامتها.

وسجلت المجموعة ارتفاعا في إيراداتها التشغيلية الفصلية بنسبة 34% حتى أبريل بدعم من ارتفاع مبيعات علامة "زارا".

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وارتفع سهم "إنديتكس" بنحو 4.5% ليعزز من القيمة السوقية للمجموعة لتتجاوز حاجز 100مليار دولار.

يذكر أن المجموعة أغلقت 17% من متاجرها منذ عام 2019 لتعزيز الربحية، ولا يشمل ذلك 515 فرعا أغلقتها في روسيا وحدها.