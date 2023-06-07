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سوق السعودية

عمومية "مكة للإنشاء" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن العام الماضي

ستعلن تاريخ التوزيع في وقت لاحق

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير في اجتماعها أمس 6 يونيو 2023 على صرف 10% أرباح نقدية عن العام المالي 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 164.81 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم.

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وذكرت أن الأحقية في التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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يشار إلى أن صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة للإنشاء"، ارتفع بنسبة 622.2% إلى 65 مليون ريال في الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 41.3% مقارنة بصافي ربح نحو 46 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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