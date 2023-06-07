اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

مجلس إدارة "تهامة" يبدأ إجراءات إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي

أكدت أن تاريخ قبول وسريان الاستقالة من 7 يونيو 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قرار مجلس الإدارة بالبدء فى الإجراءات النظامية لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة مازن محمد الأسمري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تاريخ قبول وسريان الاستقالة، اعتبارا من 7 يونيو 2023.

مادة اعلانية

وأوضحت أن سبب الاستقالة قرار مجلس الإدارة البدء في الإجراءات النظامية لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط