مجلس إدارة "تهامة" يبدأ إجراءات إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قرار مجلس الإدارة بالبدء فى الإجراءات النظامية لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة مازن محمد الأسمري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تاريخ قبول وسريان الاستقالة، اعتبارا من 7 يونيو 2023.

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وأوضحت أن سبب الاستقالة قرار مجلس الإدارة البدء في الإجراءات النظامية لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي.