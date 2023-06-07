"الكيميائية" توقع مذكرة تفاهم مع "التنمية الصناعية" السعودي لتطوير استثماراتها

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية دعماً للشركة في تطوير استثماراتها المتعددة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن استثماراتها تتضمن إنتاج الأدوية وتأمين سلاسل التوريد الدوائية، إضافة إلى استثمارها في القطاع الدفاعي العسكري والقطاع المدني من خلال تصنيع المتفجرات لمختلف الأغراض العسكرية والمدنية.

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وأضافت أن مشاريعها تتضمن كذلك مشاريع التعدين والبنية التحتية والإنشاءات ومشاريع التنقيب عن النفط والغاز وحلول وخدمات نقلها وتخزينها.