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الكابلات السعودية
سوق السعودية

حكم قضائي لصالح "الكابلات السعودية" بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي

في جلسة الاستئناف الرابعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الكابلات السعودية لمساهميها أنه تم حضور جلسة الاستئناف الرابعة لدى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المنعقدة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض قضت بنقض الحكم الصادر من قبل الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، والموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

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كما قضت المحكمة بتعيين وليد بن محمد حسين سبحي كأمين للتنظيم المالي، وإعداد المقترح خلال 180 يوما من تاريخ افتتاح الطلب.

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وذكرت أن افتتاح التنظيم المالي يعتبر خطوة محورية ومهمة لعودة الشركة إلى مكانها الطبيعي كمُصنع للكابلات ومساهم في عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة التحول وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المساهمين.

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