"دبي التجاري" يحدد السعر الاسترشادي لسندات خضراء بـ500 مليون دولار

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يجمع بنك دبي التجاري 500 مليون دولار عبر إصدار سندات خضراء جرى تحديد سعرها الاسترشادي الأولي عند نحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تعمل على ترتيب الإصدار أن تسعير السندات لأجل خمس سنوات سيتم إعلانه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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كانت وثيقة مصرفية قد أظهرت وثيقة الاثنين الماضي، أن بنك دبي التجاري عين بنوكا لترتيب أول طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ناتيكسيس" و"ستاندرد تشارترد" ستجري مشاورات مع المستثمرين حول الطرح يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيتبع ذلك إصدار لسندات لأجل 5 سنوات بحجم قياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.