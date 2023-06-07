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فش فاش
شعار شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
سوق السعودية

13 يونيو.. "فش فاش" تبدأ توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضي

بواقع 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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حددت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري لبدء توزيع 15%، أرباحا نقدية عن العام الماضي 2022 بإجمالي 1.69 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن التوزيعات سيتم إيداعها بحسابات المساهمين البنكية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، بواقع 1.5ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

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وفي وقت سابق وافقت الجمعية العامة لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية في نتائج اجتماعها يوم 1 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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