بدء اكتتاب المستثمرين بشركة "عبدالعزيز التويجري للتجارة" الأحد 11 يونيو

يبدأ يوم الأحد 11 يونيو 2023 اكتتاب أسهم شركة عبدالعزيز التويجري للتجارة في السوق الموازية "نمو " وينتهي يوم الخميس 15 يونيو 2023.

وأعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبد العزيز أحمد التويجري للتجارة نيابة عن الشركة، تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 60 و63 ريالاً للسهم الواحد.

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وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" أن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 13.04% من رأس المال المصدر بعد الزيادة والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة قبل الزيادة.

وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 11 يونيو 2023 وتنتهي في تاريخ 15 يونيو 2023.