10 % من مساهمي "تهامة" يطلبون عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة "تهامة" للإعلان و العلاقات العامة والتسويق، عبر موقع "تداول"، عن تلقّيها طلباً من بعض المساهمين، الذين يملكون 10% من رأس مال الشركة، يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، للتصويت على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة فى دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

مادة اعلانية

وأعلنت "تهامة" الأمس الأربعاء بالبدء فى الإجراءات النظامية لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ مازن محمد الأسمري.

كما أعلنت شركة الإعلانات والعلاقات العامة والتسويق، الأمس أيضا، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة سارى بن إبراهيم المعيوف كعضو مجلس إدارة مستقل.