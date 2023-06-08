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شركات

"أدنوك للخدمات" تحصل على عقد بناء جزيرة اصطناعية بـ 3.6 مليار درهم

أول عقد للشركة بعد توسعة نطاق خدماتها اللوجستية

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة أدنوك للإمداد والخدمات على عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع بناء جزيرة اصطناعية في أبوظبي بقيمة 3.59 مليار درهم.

وذكرت "أدنوك للخدمات" أن العقد يعتبر الأول لها بعد توسعة نطاق خدماتها اللوجستية وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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ووفقا للعقد ستقوم "أدنوك للخدمات" بتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة G الاصطناعية في حقل "zakom السُفلي" البحري.

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وسيتم إعادة توجيه 75% على الأقل من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتهدف شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى توسيع حصتها في سوق خدمات عقود الاعمال الهندسية والمشتريات البناء للمناطق البحرية، حيث من المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات القادمة.

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