مدينة عربية تتصدر مؤشر مفقودات الركاب في العالم
الملابس أكثر المفقودات شيوعاً
أظهر مؤشر شركة أوبر السنوي السابع للمفقودات التي فقدها الركاب تصدر مدينة دبي قائمة أكثر المدن تسجيلا للمفقودات في العالم العام الماضي.
حيث ترك الركاب وراءهم مقتنيات متنوعة، تصدرتها الملابس والهواتف والكاميرات وحقائب السفر وحقائب اليد التي تتصدر القائمة مرة أخرى لأكثر المقتنيات المفقودة شيوعًا.
وبجانب المقتنيات المعتادة، فقد ترك الركاب أشياء فريدة منها آلة غيتار وجهاز ألعاب "ننتيندو سويتش" مع غلاف سوبر ماريو وعلبة "كارتييه".
وجاءت أكثر 10 مفقودات شيوعا كالتالي:
1. الملابس
2. الهواتف/الكاميرات
3. حقائب السفر
4. المحافظ/حقائب اليد
5. السماعات
6. المجوهرات والساعات والمكياج
7. النظارات
8. الحواسيب المحمولة
9. الساعات
10.الكتب
التواريخ الأكثر نسيانًا:
1. 2023 -02 -23
2. 03-03-2023
3. 26-02-2023
4. 27-02-2023
5. 01-01-2023
أكثر الأوقات نسيانا في اليوم:
1. 04:00 عصرا
2. 02:00 ظهرا
3. 05:00 عصرا
أكثر أيام الأسبوع نسيانا:
1. الجمعة
2. الاثنين
3. السبت
4. الأحد
5. الخميس
6. الثلاثاء
7. الأربعاء
القطع الأكثر غرابة:
1. آلة غيتار
2. جهاز ألعاب ننتيندو سويتش مع غلاف سوبر ماريو
3. علبة كارتييه
4. سكوتر
5. شال بربري
وفي هذا السياق، قالت المدير العام لشركة "أوبر" في الإمارات والأردن ولبنان، بيا الهاشم: "يشعر أي شخص بالذعر والتوتر عند نسيان مقتنياته الشخصية داخل وسائل النقل، سواء كانت سيارة أجرة أو طائرة أو حافلة أو قطار، خاصةً أن احتمال استعادتها ضئيل جداً. ويومياً، يتم العثور على الآلاف من المقتنيات المنسية في السيارات المسجلة على تطبيق أوبر، لكن في حال نسيان أي غرض داخل السيارات، فليس هناك أي سبب يدعو للقلق، لأنه يمكن التواصل مع سائق السيارة بكل سهولة لاستعادة الممتلكات مباشرةً".
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