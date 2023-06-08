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"الأهلي الكويتي" يحصل على 600 مليون دولار تمويلا ويزيد رأسماله

"الكويت المركزي" يقر زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة

الكويت - رويترز
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أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.

وقال البنك في بيانين منفصلين إن تسهيلات القرض التي وقعها تمت من خلال فرعه في مركز دبي العالمي، وإن هذا التمويل الذي وصفه "بالتاريخي" تم توقيعه مع 11 مقرضا آسيويا.

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وتهدف هذه التسهيلات لدعم متطلبات السيولة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي وخطط النمو المستقبلية لديها وهي تمتد 37 شهرا مع خيار التمديد 12 شهرا إضافيا وسيتم استخدامها في الأغراض الخاصة بالمجموعة، طبقا للبيان.

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وبشأن زيادة رأس المال قال البنك إنه سيستكمل الإجراءات كافة وسيحصل على الموافقات اللازمة لاستدعاء هذه الزيادة بعد نيل موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه وهيئة أسواق المال على الإصدار وعلى نشرة الاكتتاب الخاصة بالإصدار.

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