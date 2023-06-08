"اليمامة للحديد" تحول 60 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد" خلال اجتماعها أمس الأربعاء7 يونيو 2023، على تحويل مبلغ 60 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي كما في 31 مارس 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن الجمعية وافقت كذلك على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 يونيو 2023، ولمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2026، حيث تم انتخاب المرشحين وهم: مهنا عبدالله إبراهيم المهنا وخالد عبدالله محمد الشامي، ورائد إبراهيم سليمان المديهيم، وعبدالرحمن راشد هندي البلوي، وسعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل، وعدنان عبدالرحمن عبدالله المنصور، وعبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي.

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