"رعاية" تتم الاستحواذ على "جوار للخدمات الطبية"

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية"رعاية" عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة رأس المال في شركة "جوار للخدمات الطبية" شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها أتمت إجراءات الاستحواذ على كامل حصة رأس المال في الشركة المستهدفة "جوار للخدمات الطبية"، بعد استيفاء الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، وستتم تسوية ثمن الشراء بما يتوافق مع آلية حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية ومن خلال مصادر رعاية الداخلية.

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وكانت الشركة الوطنية للرعاية الطبية أعلنت على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 22 يناير2023 بشأن إبرام اتفاقية شراء الحصص بغرض الاستحواذ على كامل حصة رأس المال في شركة جوار للخدمات الطبية شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وقالت "رعاية" إن الأثر المالي للصفقة سيظهر على النتائج المالية اعتباراً من الربع الثالث من السنة المالية 2023.

وتعنى شركة جوار للخدمات الصحية بتشغيل مركز جوار الطبي والذي يعتبر قسم طوارئ مستقلا بذاته في المنطقة المركزية في الحرم المكي يضم 66 سريرًا، ويقدم مجموعة كاملة من خدمات الطوارئ من الحالات البسيطة إلى التدخلات المنقذة للحياة، لتلبية احتياجات العملاء والحجاج الذين يزورون مكة كل عام.