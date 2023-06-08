"ستاندرد تشارترد" يقلص عدد الوظائف في سنغافورة ولندن وهونغ كونغ

من المقرر أن يبدأ بنك "ستاندرد تشارترد" بتقليص عدد الوظائف في كل من سنغافورة ولندن وهونغ كونغ، إذ يأتي ذلك ضمن خطة لتقليص التكاليف بمبلغ يتجاوز مليار دولار في عام 2024.

وأوضحت مصادر لوكالة رويترز، أن البنك يعتزم الاستغناء عن أكثر من 100 موظف.

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وكان "ستاندرد تشارترد" Standard Chartered قد وقع مؤخرا على اتفاقية لبيع جميع أعماله بالأردن لبنك الاستثمار العربي الأردني، بعدما كان البنك قد أعلن في أبريل الماضي عن عزمه التخارج من 7 أسواق في إفريقيا والشرق الأوسط من بينها الأردن.