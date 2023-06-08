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شعار شركة التنمية الغذائية
سوق السعودية

4 يوليو.."التنمية الغذائية" توزع 35% أرباحاً نقدية عن العام المالي 2022

بواقع 3.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التنمية الغذائية"تنمية" في اجتماعها أمس الأربعاء 7 يونيو 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2022.

وقالت الشركة في إفصاح لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التوزيعات ستكون بواقع 3.5 ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 35% من رأس المال.

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وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 يوليو 2023.

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ووافقت الجمعية أيضا الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وأقرت تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

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