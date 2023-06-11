خطوة من "نتفلكس" تؤدي إلى قفزة في الاشتراكات اليومية

أظهرت بيانات من شركة الأبحاث "Antenna" أن عمليات الاشتراك اليومية لـ"نتفلكس" في الولايات المتحدة قفزت بعد أن بدأت الشركة بتنفيذ قرار التشديد على عملية مشاركة كلمات المرور في 23 مايو/أيار.

بحثًا عن طرق جديدة لكسب المال، وسط بيئة اقتصادية حالية صعبة، تحاول "نتفلكس" تنظيم عملية مشاركة كلمات مرور الحساب مع الأصدقاء والعائلة.

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قدرت "نتفلكس" أن أكثر من 100 مليون أسرة قدمت كلمة السر لتسجيل الدخول لأفراد من خارج منازلهم. بموجب القواعد الجديدة، يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة إضافة عضو خارج منازلهم مقابل رسوم إضافية قدرها 8 دولارات شهريًا.

وسجلت الشركة ما يقرب من 100 ألف اشتراك يومي ما بين 26 و27 من مايو/أيار، وفقًا لشركة Antenna.

ووسعت الشركة مؤخرا نطاق حملتها لتشمل أكثر من 100 دولة أخرى.

شهد رائد بث الفيديو أكبر نمو في المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الأربعة أيام، بعد أن دخل التغيير حيز التنفيذ، منذ 4 أعوام ونصف، الفترة التي كانت تغطي فيها Antenna بيانات "نتفلكس".

تجاوز الارتفاع الأخير أيضًا المستويات التي شوهدت خلال عمليات الإغلاق الأولية لكورونا في الولايات المتحدة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.