بنوك
رئيس "كريدي سويس": اكتمال استحواذ "يو.بي.إس" على البنك يوم الاثنين
قال إنه أقرب موعد متوقع
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أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس أولريش كورنر في مذكرة إلى أن استحواذ بنك يو.بي.إس على منافسه الأصغر سيكتمل يوم الاثنين، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز" السبت.
وقال كورنر في مذكرة للموظفين "سنشهد يوم الاثنين وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخنا، لكنه سيمثل أيضا بداية لمستقبل جديد ومثير. إتمام (الصفقة) بشكل قانوني يوم الاثنين هو الخطوة المهمة التالية".
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وكان الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس سيرجيو إرموتي قد ألمح أمس الجمعة إلى أن الاستحواذ على بنك كريدي سويس سيكتمل يوم الاثنين، وهو أقرب موعد متوقع.
وامتنع بنك يو.بي.إس عن التعليق، بينما لم يرد كريدي سويس بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.
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