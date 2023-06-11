رغم ارتفاعه لـ11 جلسة.. رهانات بيع سهم "تسلا" على المكشوف تتزايد

خسر المتداولون الذين باعوا أسهم "تسلا"، برئاسة الملياردير إيلون ماسك، على المكشوف حوالي 6.08 مليار دولار بعد سلسلة المكاسب الحالية لصانع السيارات الكهربائية، وفقًا لأحدث البيانات من S3 Partners.

ارتفاعات سهم "تسلا" الأخيرة، التي امتدت على 11 جلسة، أدت إلى ارتفاع السهم بنسبة 35% منذ 24 مايو/أيار.

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وبحسب "بلومبيرغ"، أدى تسجيل السهم أعلى سلسلة أرباح يومية إلى إضافة الشركة ما يقرب من 200 مليار دولار في القيمة السوقية.

سهم "تسلا" يسجل مكاسب يومية في 11 جلسة على التوالي

يعتبر سهم "تسلا" أكثر شركة تشهد عليها عمليات بيع على المكشوف، وفقًا لرئيس التحليلات التنبئية في S3، إيهور دوسانيوسكي، الذي قال إن قيمة أسهم "تسلا" التي بيعت على المكشوف هي قرابة 22.43 مليار دولار.

وقال دوسانيوسكي إنه حتى مع ارتفاع أسهم "تسلا"، فإن البائعين على المكشوف زادوا من رهاناتهم منذ أبريل/نيسان "لم يكن البائعون على المكشوف مقتنعين بأن دعم سعر الشراء الطويل سيستمر وسيكون تصحيح السعر أمرًا لا مفر منه".

قام المتداولون ببيع 15.3 مليون سهم جديد في "تسلا"، بقيمة 3.6 مليار دولار في عام 2023.

"في الثلاثين يومًا الماضية، توسعت الرهانات الهبوطية بشكل أكبر، حيث تم بيع 1.3 مليون سهم إضافي بقيمة 303 ملايين دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.4% تقريبًا".