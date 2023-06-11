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"ولز فارغو": الذكاء الاصطناعي نعمة لهذه الشركة!

ارتفاع سهم Adobe بأكثر من 30% في 2023

دبي - العربية.نت
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قام محلل الأسواق في بنك "ولز فارغو" الأميركي مايكل تورين بترقية أهم شركات البرامج Adobe إلى زيادة الوزن في المحفظة من وزن متساوٍ.

كما رفع مستهدفه السعري إلى 525 دولارًا من 420 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 19.6% مقارنة مع مستويات السهم الحالية.

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وقال تورين إن الذكاء الاصطناعي "نعمة لشركة Adobe لا يمكن تجاهلها".

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وأضاف في مذكرة للعملاء: "يستمر الجدل حول الذكاء الاصطناعي في دفع سهم Adobe".

وتفوق أداء السهم على السوق حتى الآن هذا العام مع ارتفاعه بأكثر من 30% في 2023 مقارتة بحوالي 12% لمؤشر S&P500.

أداء سهم Adobe منذ بداية العام مقارنة بـ S&P500

المصدر: Tradingview
المصدر: Tradingview

قال تورين إن البيئة التنافسية معتدلة بالنسبة لشركة Adobe، خاصة بالنظر إلى أن منتج الشركة في الذكاء الاصطناعي "Firefly" يقدم فعلًا خدمة بحاجة له، وهو "امتداد طبيعي" لتركيز الشركة على الوسائط الرقمية. وقال أيضًا إن المنظمات التي تحاول خفض التكاليف داخل تكنولوجيا المعلومات يجب أن تساعد في زيادة شعبية منصات Adobe.

كما رفع تورين تقديرات أرباح السهم والإيرادات للسنتين الماليتين 2024 و2025 لتعكس تأثير Firefly والتطورات الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

"إن Adobe لديها ملف متميز بالنظر إلى حقيقة أن إحصاءات الربحية تدعم التقييم. الريح الخلفية من المنتجات التي تدعم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في دفع الارتدادات المستقبلية وتفوق الأداء".

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