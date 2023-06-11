"السعودي الأول" يتم شراء أسهم حوافز الموظفين بقيمة 37.35 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني (الأول) عن اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2023م، والتي أعلنت نتائج اجتماعها بتاريخ 4 مايو 2023م.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ مليون سهم بقيمة إجمالية 37.35 مليون ريال تقريبا، وبلغ متوسط سعر الشراء للسهم 37.35 ريال.

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وكانت الجمعية العامة أقرت أقصى فترة للشراء 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية الذي أعلن يوم 4 مايو الماضي.