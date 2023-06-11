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البنك السعودي الأول
البنك السعودي الأول
سوق السعودية

"السعودي الأول" يتم شراء أسهم حوافز الموظفين بقيمة 37.35 مليون ريال

37.35 ريال متوسط سعر الشراء للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي البريطاني (الأول) عن اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2023م، والتي أعلنت نتائج اجتماعها بتاريخ 4 مايو 2023م.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ مليون سهم بقيمة إجمالية 37.35 مليون ريال تقريبا، وبلغ متوسط سعر الشراء للسهم 37.35 ريال.

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وكانت الجمعية العامة أقرت أقصى فترة للشراء 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية الذي أعلن يوم 4 مايو الماضي.

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