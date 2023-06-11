"السيف غاليري" تعتزم افتتاح فرع جديد في المدينة المنورة

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار " السيف غاليري" عن استئجار معرض بمساحة 1573 مترا مربعا في المدينة المنورة.

وذكرت الشركةفي بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أنه من المتوقع افتتاح الفرع خلال الربع الثالث ويعد هذا الفرع الثالث في المدينة المنورة والفرع رقم 68 للسيف غاليري، ويأتي هذا التوسع وفقاً للاستراتيجية التوسعية داخل المدن الرئيسية في السعودية.

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وفي مطلع يونيو الجاري دعا مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية، بتاريخ 22 يونيو 2023، عبر وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم سوف يرتفع إلى 350 مليون سهم، من 35 مليون سهم حاليا، ولا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.