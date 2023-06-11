"بروكفيلد" تستحوذ على "نتورك إنترناشونال" الإماراتية بـ 2.2 مليار إسترليني

وافقت شركة Brookfield "بروكفيلد" لإدارة الأصول على الاستحواذ على شركة Network International Holdings "نتورك إنترناشونال" لمدفوعات بطاقات الائتمان والمدرجة في بورصة لندن مقابل 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وتوصلت مجموعة الاستثمار الكندية "بروكفيلد" إلى اتفاق لدفع 400 بنس لكل سهم نقدا للاستحواذ على "نتورك إنترناشونال" ومقرها الإمارات، وهو ما يمثل علاوة بـ 64% على سعر إغلاق 12 أبريل الماضي وهو تاريخ بدء فترة العرض.

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وذكرت "بروكفيلد" أن الاستحواذ على "نتورك إنترناشونال" سيدعم أعمالها في قطاع بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط خاصة بعد استحواذها على حصة 60% من شركة MAGNATI للدفع الالكتروني من بنك أبوظبي الأول العام الماضي.