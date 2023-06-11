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شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية - غازكو
سوق السعودية

"غازكو" السعودية تعلن تلقيها خطابا لتعديل أسعار بيع الغاز

قالت إنه لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي الدخل خلال الفترة القادمة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تلقيها خطاب من وزارة الطاقة السعودية بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من 11 يونيو 2023م.

وذكرت "غازكو" أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

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