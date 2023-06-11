سوق السعودية
"غازكو" السعودية تعلن تلقيها خطابا لتعديل أسعار بيع الغاز
قالت إنه لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي الدخل خلال الفترة القادمة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تلقيها خطاب من وزارة الطاقة السعودية بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من 11 يونيو 2023م.
وذكرت "غازكو" أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عمومية "مهارة" تقر زيادة رأس المال لـ475 مليون ريال عبر أسهم منحةعبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 100 مليون ريال أسواق المال
-
"إيلون ماسك" يرفض سداد إيجارات لـ"غولدمان ساكس"!قفزت القروض المتعثرة في محفظة البنك بأكثر من 600% خلال الربع الأول قصص اقتصادية
-
توقيف حاكم مصرف مركزي في أفريقيا إثر تعليق مهماتهفي إطار "تحقيق جار" اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية