"غازكو" السعودية تعلن تلقيها خطابا لتعديل أسعار بيع الغاز

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تلقيها خطاب من وزارة الطاقة السعودية بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من 11 يونيو 2023م.

وذكرت "غازكو" أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

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