"البحر الأحمر": شراء 51% من "فيرست فيكس" بـ544.17 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية، عن شراء 51% من مجموع رأس المال لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة "فيرست فيكس" بمقابل نقدي 544.17 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن شروط الصفقة تتضمن مبلغ 250 مليون ريال (المقابل المبدئي) سيتم دفعه للبائعين نقدًا بالنسب المحددة، وسيتم تسوية مبلغ 294.17 مليون ريال تمثل (المقابل الآجل) خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع، بشرط استيفاء شروط معينة، وستحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بخيار في رفع رأس المال للدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء، وستكون أية صفقة من هذا القبيل خاضعة لاستيفاء بعض المتطلبات والموافقات النظامية.

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وأوضحت أن صفقة الاستحواذ تتضمن هؤلاء الأطراف (البائعين): شركة إم إس بي هولدينج، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُنظمة في المملكة العربية السعودية، وفارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.

وتم إبرام الصفقة يوم 9 يونيو 2023، وسيتم تمويلها عن طريق قروض بنكية.

وشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) هي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين ولوائح المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم 4030279152 والمؤرخ بتاريخ 11- 2 - 1436 هجري ، وتعد فيرست فيكس شركة محلية للبناء تأسست عام 2015، وقدمت حلولًا متكاملة لأكثر من 190 مشروعًا عالميًا من خلال التصميم المتكامل والهندسة ، ومجالات الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP).

وتمتلك "فيرست فيكس" رأس مال بشري يزيد عدده عن 8 آلاف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما عملت كمقاول في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وكانت على مدار العديد من السنوات متناغمة الأداء ماليا وتشغيليا .

خلال عام 2022، حققت "فيرست فيكس" أعلى إيرادات سنوية تاريخية بلغت 1.49 مليار ريال ، بصافي ربح بلغ 148 مليون ريال سعودي ، إضافة الى ذلك تتمتع فيرست فيكس بتوقعات مالية قوية استنادا إلى تراكم طلبيات التنفيذ للمشاريع في سجل طلباتها الحالية والتي تبلغ قيمتها 3.4 مليار ريال، والتي سيتم تسليمها خلال عام 2023 وما بعده.

و لم يتم نشر القوائم المالية المدققة لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة لأنها شركة خاصة/ذات مسؤولية محدودة.

وقالت شركة البحر الأحمر العالمية إنها ستكتسب تدفقًا حيويًا من القدرات الإلكتروميكانيكية والمدنية للبناء، والتي تعد حاسمة لتلبية احتياجات كل عميل، كعلامة تجارية معروفة في مجال البناء المعياري للإسكان والصناعة والتجارة، فإن هذا هو اندماج إيجابي مع فيرست فيكس الذي يتقاسم الرؤية نفسها في توفير خدمات شاملة وجودة ممتازة للإسكان والبناء مع الاهتمام بالاستدامة والقضايا البيئية عالمياً ومحلياً.

وتوقعت شركة البحر الأحمر الدولية أن يكون التأثير المالي للصفقة إيجابيًا حيث ستشتري شركة البحر الأحمر العالمية حصة 51 % في شركة التركيبات الأولية للاعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) والتي ستجعلها شركة تابعة لشركة البحر الأحمر العالمية. وبناءً عليه ، سيتم دمج النتائج المالية لشركة(فيرست فيكس) في القوائم المالية لشركة البحر الأحمر العالمية عند إتمام الصفقة.

وذكرت أن صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء شروط نظامية وتجارية معينة بالإضافة إلى شروط أخرى وضعت نتيجةً لنتائج دراسات العناية الواجبة المتعلقة التي قامت بها شركة البحر الاحمر العالمية على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) وتشمل اتفاقية البيع والشراء (SPA) الضمانات الأساسية والضريبية المعتادة التي تمنحها شركة البحر الأحمر العالمية بشأن شؤون اعمال شركة التركيبات الاولية للاعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس).

وستستمر شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) في العمل والإدارة بشكل مستقل من قبل الفريق التنفيذي والإداري الحالي لها .

وقالت شركة البحر الأحمر العالمية إنها ستعلن عن إتمام صفقة الاستحواذ أو عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في الوقت المناسب.