"إم آي إس" توقع عقدا بقيمة 83 مليون ريال مع وزارة الشؤون البلدية السعودية

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاعات التابعة لها بقيمة 83.14 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن العقد تم توقعيه يوم الأحد 11 يونيو 2023، ومدته 3 سنوات.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد ابتداء من الربع الثالث من العام 2023 إلى الربع الثالث من 2026.